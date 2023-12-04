انطلاق فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 في دبي

وتوفر فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء منصة سنوية لمجموعة من أبرز صناع السياسات، وقادة الرأي، وخبراء المناخ حول العالم؛ لتبادل الأفكار والرؤى وإجراء نقاشات متعمقة حول أفضل السبل المتاحة؛ لمعالجة التحديات المناخية بكفاءة والوصول إلى مستقبل أكثر استدامة محليًّا وعالميًّا.

ويركز جدول أعمال نسخة هذا العام على مجموعة من المواضيع، بما في ذلك تمويل أنشطة العمل المناخي، وابتكار حلول الطاقة النظيفة، وتفعيل دور مختلف فئات المجتمع في العمل المناخي، بالإضافة إلى حماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.