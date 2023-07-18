انطلاق فعاليات مهرجان الأطاولة التراثي

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انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الأطاولة التراثي في نسخته السابعة الذي تنظمه لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية بالأطاولة، بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط ومحافظ القرى عبدالله بن سعد الدامر ، وذلك بمقر سوق الربوع.

ونوه شيخ قبيله قريش الشيخ فهد بن جابر، في كلمته التي ألقاها نيابة عن أهالي الأطاولة بما يحظي به المهرجان من دعم ورعاية من سمو أمير منطقة الباحة ومختلف الفعاليات التي تشهدها المنطقة ، مشيراً إلى أن المهرجان الذي يستمر طيلة الإجارة الصيفية يتضمن العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والمسرح ومسابقات للأطفال وأمسيات شعرية وإنشادية وفرق استعراضية إلى جانب مشاركة 30 أسرة منتجة تقدم أطباق مختلفة من المأكولات الشعبية.

ثم توالت فقرات الحفل حيث ألقيت قصيدتان شعريتان نالت استحسان الجمهور ، ثم كُرمت الجهات الحكومية والمشاركة والداعمة ووكالة الأنباء السعودية وتلفزيون الباحة ، ثم شاهد الحضور أوبريتا غنائيا بمشاركة فرقة بني حسن ، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء الحفل .