انطلاق فعاليات مهرجان البن الأول في رجال ألمع

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انطلقت مساء اليوم فعاليات “مهرجان البن الأول” بمحافظة رجال ألمع الذي تنظمه جمعية البن التعاونية بالمحافظة.

ودشن محافظ رجال ألمع الحسن بن عبدالخالق الحفظي فعاليات المهرجان الذي يستمر لمدة أربعة أيام، وسط مشاركة المزارعين والمهتمين بزراعة ” البن” .

وأشار رئيس الجمعية الدكتور عبدالرحيم آل مشاري، إلى أن المهرجان يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة، والتعريف بما تمتاز به من ثروات زراعية وطبيعية؛ مبينًا أن عدد البائعين المشاركين في المهرجان والمعتمدين لهذا المنتج 17 مزارعًا، فيما يبلغ عدد العارضين أكثر من 36 عارضًا لهذا المنتج و 8 من الأسر المنتجة.

‏‎ولفت الانتباه، إلى أن المهرجان سيضم العديد من الفعاليات المختلفة التي تشتمل على أمسيات ثقافيه بمشاركة فرقة رجال المع للثقافة والتراث وفرقة النماص، وفرقة شباب آل عاصم وبني غنم، ومسابقة ( الهوريكا ) وورش عمل للقهوة السعودية والتجارية وجلسات حوارية، ومسرحًا رئيسًا ومسرح طفل تناسب كل الأعمار وكل الفئات.

واشتمل حفل الافتتاح على قصائد شعرية وأوبريت تحت عنوان ” البن أصالة وتراث”.