انطلاق فعاليات مهرجان الزهور الثالث بمتنزه سيهات

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انطلقت أمس، فعاليات مهرجان الزهور الثالث بمنتزه سيهات بمحافظة القطيف، والذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية ضمن مبادراتها في رفع جودة الحياة، وتهيئة بيئة مناسبة تُعزّز من مشاركة الأهالي والزوار في مختلف الأنشطة، الثقافية، والترفيهية، وجعل القطيف وجهة سياحية متميزة.

وأوضحت الأمانة أن المهرجان يستمر لمدة 10 أيام، ويضم 6 مناطق موزعة، ويشتمل على 120 ركناً، ، ومشاتل زراعية تحتوي على العديد من الزهور والأشجار والشجيرات، تُقدر بأكثر من 500 ألف زهرة موسمية، على مساحة 45 ألف متر مربع، إلى جانب وجود برامج يومية تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، وتتضمن مسابقات ثقافية، وتوعوية، وفعاليات خاصة بالفنون والحرف والطفل والمرأة، إضافةً لوجود العديد من المقاهي والمطاعم المتنوعة.

ويشارك في المهرجان 189 متطوعاً ومتطوعة في مجالات مختلفة، كالإحصاء، والتشريفات، والإعلام، والتسويق، وتقديم الخدمات الإسعافية والطبية.