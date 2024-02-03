انطلاق فعاليات مهرجان الكمأة والنباتات العطرية بسكاكا لمدة 10 أيام

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انطلقت اليوم فعاليات “مهرجان الكمأة والنباتات العطرية بمدينة سكاكا”، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة سكاكا الدكتور عقاب الرويلي، وعدد من الخبراء والمهتمين.

ويهدف المهرجان الذي ينظمه فرع الوزارة بالجوف ممثلا في مكتب سكاكا وتستمر فعالياته لمدة 10 أيام, إلى التعريف بالكمأة والنباتات العطرية بالمنطقة، وتسويق منتجاتها.

ويشتمل المهرجان على دورات وورش تدريبية في مجال النباتات العطرية والصناعات التحويلية، ويقام بمشاركة العديد من الأسر المنتجة والبائعين.

وتشارك ضمن فعاليات المهرجان عدد من الجهات منها مركز أبحاث وتنمية المراعي بمنطقة الجوف الذي يحتوي جناحه على أركان للتعريف بالنباتات العطرية وفوائدها، وجناح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”.

ويحتوي المهرجان على فعاليات متنوعة تلائم مختلف الشرائح والأعمار، منها فعاليات ترفيهية وأخرى مخصصة للأطفال.

يذكر أن الكمأة “الفقع” فطر بري موسمي ينمو في عدد من مناطق المملكة ومنها منطقة الجوف بعد موسم هطول الأمطار.