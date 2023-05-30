انطلاق فعاليات مهرجان المانجو الأول بمنطقة الباحة

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انطلقت أمس, فعاليات مهرجان المانجو الأول بمنطقة الباحة, بحضور محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم, وبمشاركة 24 عارضاً.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، في كلمة ألقاها خلال الحفل، بأن الوزارة تسعى إلى تعزيز وتنمية المحاصيل ذات العائد الاقتصادي الجيد للمزارعين, ويعتبر مهرجان المانجو الأول عبارة عن خطوة أولى نحو التعريف بمحصول مانجو الباحة كمنتج اقتصادي ذا جودة عالية، كما يهدف المهرجان إلى العديد من الجوانب التسويقية والاقتصادية والإرشادية والتوعوية، حيث يصاحب المهرجان العديد من البرامج وورش العمل.

يذكر أن مهرجان المانجو الأول بمنطقة الباحة يستمر لمدة ثلاثة أيام, وذلك بمقر السوق الشعبي بمحافظة المخواة.