انطلاق فعاليات مهرجان خيرات الباحة بنسخته الثالثة

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تحت رعايةِ صاحبِ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز،أمير منطقة الباحة، انطلقت اليوم فعاليات مهرجان خيرات الباحة بنسخته الثالثة الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنتزه رغدان.

ويضم المهرجان، نحو 40 ركنًا للمزارعين والأسر المنتجة والحرفين، و6 أركان لهيئة فنون الطهي، و4 أركان للوزارة، ومشتلين زراعيين،ويهدف إلى تسويق المنتجات الزراعية بالمنطقة خلال إقامة المهرجان الذي يستمر 14 يومًا.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن “خيرات الباحة ” يعد من أهم المهرجانات السنوية بالمنطقة،ويشارك فيه العديد من المزارعين لعرض منتجات المنطقة المختلفة،كما خُصِّصَ 4 أركان لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة؛منها ركن الزراعة العضوية، الذي يتم من خلاله التعريف بأهمية الزراعة العضوية،كما تعد مخرجاتها من الفواكه والخضار والزيوت والعصائر صحية 100%، وخُصِّصَ كذلك معرض لفرع الوزارة خلاله يُقدِّم الخدمات والإرشادات والتعريف ببرنامج (ريف).

وبيَّن الزهراني أن المهرجان يضم ركنًا للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر،ويهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية والفطرية،وركنًا للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها،ويهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية من الآفات والأمراض وآليات المكافحة السليمة للأمراض النباتية والحيوانية.

ونوَّه المهندس الزهراني، بأن المهرجان يحتوي على العديد من ورش العمل والندوات واللقاءات العلمية مع عدد من الخبراء المتخصصين؛لرفع مستوى الوعي بآليات الزراعة السليمة،وأهم التقنيات الحديثة التي توفر الجهد والمال، وترفع من كفاءة الإنتاج وجودة المنتج.