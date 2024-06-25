انطلاق فعاليات مهرجان “صيف حقل 2024”

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انطلقت اليوم فعاليات مهرجان “صيف حقل 2024″، بمتنزه الأمير فهد بن سلطان البحري، بحضور محافظ حقل خالد الخريصي .

ويضم المهرجان مجموعة من المواقع والأجنحة والفعاليات منها مدينة ألعاب كهربائية وهوائية، ومنطقة جلوس العوائل ومسرح مفتوح لتنظيم المسابقات والفنون الشعبية، إضافة إلى تقديم جوائز يومية, ومجموعة من المطاعم المميزة, ومراكز للتسوق، ومرافق خدمية .

ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، وزيادة الفرص التسويقية وتفعيل النشاط الاقتصادي وإيجاد فرص عمل إضافية، ليكون وجهة سياحية للزوار والمرتادين لقضاء أوقات ممتعة .