انطلاق فعالية “أذكى” بحضور أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة وسط عروض إلهامية مبهرة

المناطق_واس

انطلقت اليوم, فعالية الطريق إلى “أذكى” التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا), بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة), وبحضور معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني في (سدايا) الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ولفيف من المختصين في مجالات التدريب والتعليم والذكاء الاصطناعي وأولياء أمور الطلبة في مقر الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض.

وتعد هذه الفعالية أولى مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي “أذكى” المخصصة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وشهدت تفاعلاً كبيرًا من الطلاب ناهز 10 آلاف طالب وطالبة وسط عروض استثنائية مبهرة جمعت ما بين التنافس والإلهام في قوالب ترفيهية تثقيفية متنوعة.

وتخللت الفعالية عروضًا مختلفة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي ومستقبله المتطور وعلاقته بالإنسان، وإقامة مسابقات تحفز هذا الجيل على المضي قدما نحو عالم التقنيات المتقدمة وقدمت لهم جوائز تقديرية، كما قدم خلال الفعالية كلمة إلهامية من أحد الطلبة الذي حقق إنجارًا وطنيًا على مستوى العالم في مجالي العلوم والكيمياء، بالإضافة إلى تقديم عرض عن الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

كما شهدت الفعالية إقامة مسابقات وألعاب إلكترونية إثرائية تُنمي التفكير الإبداعي في إيجاد الحلول البرمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل : الحارس الذكي، X/O، Rocket League، بمشاركة مجموعة من مواهب الجيل القادم والمحترفين في الألعاب الإلكترونية حيث تعد من مصادر التعلم الحديثة لمختلف الفئات العمرية الصغيرة.

وتهدف فعالية “أذكى” إلى صناعة جيل وطني واعد من المبرمجين والمتمكنين من تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي بأسلوب حديث يحقق الأثر بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب والارتقاء بهم بوصفهم الطاقة التي لا تنضب.

وأكد مدير إدارة المسابقات في موهبة بدر المجرذي على أهمية إقامة المسابقات العلمية في المجالات كافة والقيمة الكبيرة التي تضيفها لمنظومة التعليم، كما أنها تسهم في إيجاد مواطن قادر على المنافسة العالمية، مشيرا أن انطلاق الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي سيسهم في نشر ثقافة البرمجة التنافسية بين طلبة التعليم مما ينعكس على رفع مستوى القدرات البشرية السعودية في جميع المجالات التقنية.

ويهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف المتميزين من طلاب التعليم العام في هاتين المرحلتين في التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بناء وتمكين قدرات وكفاءات جيل اليوم في البرمجة والذكاء الاصطناعي، واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة والتنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.

وأهابت (سدايا) بالراغبين في المشاركة بالأولمبياد التسجيل عبر الرابط التالي: ‏https://www.mawhiba.org/NOPAI/Pages/default.aspx.