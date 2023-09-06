انطلاق فعالية “سوق المزارعين” بأبها

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انطلقت مساء اليوم في حديقة المشهد بأبها، فعالية ” سوق المزارعين “، التي تنظمها هيئة فنون الطهي، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتهدف الفعالية التي تستمر لمدة خمسة أيام، إلى دعم المزارعين المحليين وتسويق المنتجات الزراعية المحلية التي تشتهر بها منطقة عسير، وتحقيق عائدات اقتصادية متنوعة تنعكس على شرائح المجتمع كافة، وسط بيئة منظمة ومهيأة وجاذبة.

وتتضمَّن الفعالية منصات عرض لبيع الفاكهة المحلية، وبيع المأكولات والمشروبات المصنوعة من الفاكهة المحلية، ومسرحاً لتقديم العروض الموسيقية طيلة مدة الفعالية، وركناً للخط العربي، إلى جانب منطقة لأنشطة الأطفال والرسم على الوجه.