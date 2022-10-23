انطلاق قافلة الهيئة الملكية الطبية والاجتماعية لمركز الرايس

انطلقت أمس قافلة الهيئة الملكية بينبع الطبية والاجتماعية لتقديم خدمات طبية واجتماعية وتنموية تطوعية لسكان مركز الرايس التابع لمحافظة بدر.

حيث قدمت القافلة الرعاية الصحية في العديد من التخصصات الطبية وصرف الأدوية اللازمة و دورة في الإسعافات الأولية، وقدمت القافلة لشباب مركز الرايس دورات تدريبية لتأهيل المتطوعين وتسجيلهم في المنصة الوطنية للتطوع .

وقدم فريق بصمة أيادي التطوعي ورشة عندما تتحدث الورقة للفتيات والذي يهدف لتفريغ المشاعر السلبية مع تمارين تنفس للاسترخاء وفعاليات رسم وتلوين وتقديم هدايا للأطفال، كما قدم أبطال التطوع بمركز ينبع الصناعية للتطوع حملة تشجير بالمدخل الرئيسي لمركز الرايس.

وتأتي هذه القافلة ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لتقديم خدمات طبية واجتماعية وتنموية تطوعية .