انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض 3 يوليو

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ستقام بالعاصمة الرياض في الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس بمشاركة 30 فريقا عالميا وأكثر من 1500 محترف في عالم الألعاب، وبجوائز هي الأكبر من نوعها في تاريخ العالم بقيمة نحو 60 مليون دولار.
وأضاف أن البوليفارد سيتحول لمدة شهرين إلى “جيمنج” و”براندنج” وحفلات غنائية ومسرحيات وكل ما يحلم به الشباب والبنات، ومن لم يحضر سيفوته الكثير، حيث سيكون التفاعل غير طبيعي والمتعة للجميع والبوليفارد سيكون مفتوحا للجميع.
وأوضح آل الشيخ أن قناة “إم بي سي أكشن” ستتحول إلى “إم بي سي جيمنج” وستنقل البطولة لايف، ويمكن أن تنقل على مستوى العالم، متمنيا النجاح للشباب السعودي والعربي.
وكانت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية قد أعلنت مؤخراً عن الجدول الرسمي للبطولة الذي يضم 20 منافسة في مجموعة متنوعة من أشهر الألعاب على مستوى العالم وهي: “أبيكس ليجندز، كاونتر سترايك 2، دوتا 2، EA Sports FC 24، فورتنايت، فري فاير، أونر أوف كينغز، ليج أوف ليجندز، موبايل ليجندز بانغ بانغ، أوفر واتش 2، ببجي باتل جراوند، ببجي موبايل، توم كلانسي رينبو 6 سيج، رينسبورت، روكيت ليج، ستار كرافت 2، ستريت فايتر 6، تيم فايت تاكتيكس، تيكن 8”.