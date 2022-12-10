انطلاق كؤوس المؤسس للسعوديين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بـ 7 أشواط تنافسية

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انطلقت اليوم الأشواط النهائية لمسابقة الملواح لمسافة 400 متر في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الخامسة، التي تحمل اسم كؤوس المؤسس، ضمن فئات المُلاك والمُلاك المفتوح والمحترفين السعوديين، وتقام على مدار أربعة أيام.

وشهدت نتائج اليوم الثالث عشر من مسابقة الملواح التي ينظمها نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، إقامة سبعة أشواط تنافسية وقوية، تنافس خلالها 53 صقراً، فاز الصقار محمد بن عبدالله الدوسري بكأس الملك عبدالعزيز في فئة شاهين فرخ محترفين، بصقره “سهيل” خلال 17.940 ثانية، وحل حميد بن محمد المنصوري في المركزين التاليين في هذا الشوط، ليعود المنصوري ويحصد لقب كأس الملك عبدالعزيز في الشوط الثاني لفئة شاهين قرناس محترفين، بالصقر “الصغيرة” في 17.366 ثانية، تلاه برغش بن محمد المنصوري، وفهد بن محمد المنصوري.

وحقق الصقار ناصر بن علي المري كأس الملك عبدالعزيز الذي تم تخصيصه لفئة شاهين فرخ مُلاك، خلال 18.783 ثانية بصقره “الرماسة”، وجاء عبدالعزيز بن محمد الطويل ثانياً، وعبدالله بن علي المري ثالثاً، في حين فاز عبدالرحمن بن عبدالله المري بكأس الملك عبدالعزيز في فئة شاهين قرناس مُلاك بالصقر “SA”، محققاً زمناً قدره 18.984 ثانية، تلاه هليل بن طبعان العنزي، وعبدالله بن علي المري.

ونال الصقار علي بن محسن المري كأس الملك عبدالعزيز بفئة شاهين فرخ مُلاك مفتوح، خلال 18.544 ثانية بصقره “الحارة”، تلاه عبدالعزيز بن عبدالله البقمي، وفهد بن طعيس القحطاني، فيما حصل سعيد بن جابر المري على الترتيب الأول والثالث في كأس الملك عبدالعزيز لفئة شاهين قرناس مُلاك مفتوح، وجاء محسن بن ناصر المري ثانياً.

أما الشوط السابع كأس الملك عبدالعزيز فئة حر فرخ إنتاج محلي فقد تصدر مراكزه الثلاثة الأولى الصقار برغش بن محمد المنصوري.