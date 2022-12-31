انطلاق معرض القصيم للكتاب بمشاركة أكثر من 150 دار نشر

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انطلقت مساء اليوم بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة فعاليات وبرامج معرض القصيم للكتاب في نسخته الرابعة ، بمشاركة أكثر من 150 دار نشر ، وعدد من الجهات الحكومية في المنطقة ودور النشر والمؤلفين.

وسيشهد المعرض الذي يمتد 10 أيام عددًا من الفعاليات الثقافية المتنوعة، والتي تسهم في تطوير صناعة النشر والتأليف في المملكة، وإبراز جانب كبير من الحراك الثقافي في المملكة، وابتكار أساليب جديدة للتواصل المعرفي والتبادل الثقافي، وتقديم الأفكار التي من شأنها تشجيع القراءة والإطلاع على كل محتوى .