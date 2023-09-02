برعاية الأمير فهد بن سلطان.. انطلاق معرض تبوك للبناء غداً

المناطق_واس

تحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, تنطلق غداً فعاليات “معرض تبوك للبناء” في نسخته الأولى والذي تنظمه الغرفة التجارية بتبوك، خلال الفترة من 3 – 6 سبتمبر الجاري، بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمنطقة, بمشاركة العديد من الشركات المحلية والدولية من مختلف قطاعات منظومة البناء.

وأوضح أمين عام غرفة تبوك والمشرف العام على المعرض ناظر بن الحسن الحكمي أن المعرض، وورش العمل المصاحبة، يقدم لمجتمع الأعمال منصة تنموية وتطويرية هائلة في جميع مجالات منظومة البناء، مثل مختلف مسارات الهندسة كالمعمارية والتصميم والإنشائية والإلكتروميكانيكية والسلامة، وكذلك البنية التحتية والتشييد، بالإضافة إلى الديكورات والتوريدات، وجميع التقنيات والصناعات المرتبطة بالبناء.

كما يقدم المعرض مساحة خاصة لآلات ومعدات البناء، ويجمع المعرض الذي يقام لأول مرة في منطقة تبوك عدداً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومجموعة من الخبراء المحليين والدوليين لتقديم المنتجات والحلول المتطورة التي تواكب احتياجات المرحلة وتمكّن المستثمرين في منظومة البناء من رفع مشاركتهم في جميع الفرص التي تدعم تحقيق رؤية 2030 والمشاريع التنموية الكبرى في منطقة تبوك ورفع حصة المحتوى المحلي في جميع المجالات.