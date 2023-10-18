انطلاق ملتقى الامتياز التجاري في بريدة

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انطلق أمس ملتقى الامتياز التجاري في بريدة” الذي تنظمه غرفة القصيم بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ممثلة بمركز الامتياز التجاري، بمشاركة أكثر من 15 شركة امتياز تجاري بمقر الغرفة ببريدة.

وسيقدم الملتقى عددًا من الورش التخصصية والجلسات الاستشارية، التي تستهدف قرابة 900 مستفيد من رواد ورائدات الأعمال.

وبين أمين الغرفة محمد الحنايا، أن الملتقى يأتي استكمالًا لجهود التعاون والتكامل بين غرفة القصيم و “منشآت” في خلق الفرص والمجالات التي توسع من أفق الدخول والاستثمار في قطاع ريادة الأعمال والامتياز التجاري.

من جانبه أكد مدير إدارة خدمات الامتياز التجاري في منشآت إبراهيم الحسين، أن “منشآت” تعمل من خلال ملتقى غرفة القصيم على مواصلة تمكين وتعزيز أهداف مركز الامتياز التجاري، التي تسعى نحو إيجاد محاضن نموذجية تستحث قدرات المستثمرين في هذا المجال.