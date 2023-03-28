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انطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية الأول بالحدود الشمالية

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس 2023 - 4:11 صباحًا

المناطق_واس

نظمت جمعية المسؤولية الاجتماعية بعرعر ، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية اليوم, ملتقى المسؤولية الاجتماعية تحت شعار “نلتزم بمسؤوليتنا الاجتماعية 23 مارس”، تزامنًا مع احتفال المملكة الأول بيوم المسؤولية الاجتماعية، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية، ورجال الأعمال، وذلك بقاعة الأهالي بعرعر.

وتناول الملتقى الذي استضاف عدد من المختصين عدة محاور أبرزها تعريف المسؤولية الاجتماعية، وعلاقة بالمجتمع المحلي، ودور الإعلام في إبراز المسؤولية الاجتماعية، والتحديات التي تواجهها.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس 2023 - 4:11 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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