انطلاق منافسات الجولة الأولى لمنافسات صعود الهضبة في الباحة

المناطق_واس

انطلقت اليوم منافسات الجولة الأولى لبطولة صعود الهضبة، التي يستضيفها منتزه الأمير مشاري بن سعود بمنطقة الباحة على مدار يومين، وذلك ضمن منافسات بطولة السعودية تويوتا 2023، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وشهدت الجولة الأولى مشاركة 50 متسابقًا من السعودية، ومصر، والأردن، ولبنان، وسوريا، والمغرب، وباكستان، وإسبانيا، تنافسوا على مسار يبلغ طوله 3 كم ويتضمن نحو 29 منعطفًا بين البداية والنهاية، حيث انطلق المتسابقون من أسفل الهضبة صعودًا حتى النقطة النهائية على ارتفاع 340م.

كما سينطلق غدًا السباق الرئيسي، إذ تم إجراء التسجيل والتدقيق الإداري والفحص الفني للسيارات،إلى جانب اجتماع السائقين وجولة استطلاعية وجولة التجارب الحرة.