انطلاق منافسات الجولة الـ 29 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين

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تنطلق منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين على مدار ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء بخوض تسع مواجهات.

وتبدأ أولى المباريات الاثنين حينما يستقبل العين على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة ضيفه هجر، ويستضيف أُحد على ملعبه في المدينة المنورة نظيره الصفا ،وتختتم مواجهات اليوم الأول حينما يستقبل الترجي على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في القطيف ضيفه الباطن .

وفي اليوم التالي، الثلاثاء تلعب ثلاث مواجهات لحساب الجولة التاسعة والعشرين حيث يستقبل العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضيفه الجندل ، ويواجه العروبة على ملعبه في الجوف فريق الخلود ، وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يقابل الفيصلي صاحب الأرض ضيفه العربي .

وتختم مواجهات الجولة الأربعاء بخوض ثلاث مواجهات حيث تجرى الأولى بمواجهة البكيرية على ملعبه ضيفه القادسية ويقابل الجبلين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل فريق النجمة ، وأخيراً يستقبل جدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة ضيفه القيصومة .