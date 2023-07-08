انطلاق منافسات بطولة العالم للسنوكر في الرياض

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انطلقت اليوم في الرياض بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات 2023، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر جيمس ليزي ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، وتستمر حتى الـ 17 من شهر يوليو الجاري.

ويشارك في البطولة 15 منتخباً هي “السعودية، البحرين، الصين، مصر، ألمانيا، هونج كونج، الهند، إيران، العراق، أيرلندا، الأردن، عمان، باكستان، الإمارات، ويلز”, إذ يشارك في فئة الناشئين تحت 17 عاماً 32 لاعباً بينما يشارك في منافسات الناشئين تحت 21 عاماً 60 لاعباً وفي فئة الناشئات تحت 21 عاماً 18 لاعبة.

وكانت منافسات اليوم الأول في البطولة قد بدأت أمس في مسابقة تحت 17 عاماً للناشئين بمشاركة 32 لاعباً حيث تم تقسيمها على 8 مجموعات، ومثل الأخضر فيها 7 لاعبين هم “زياد القباني ومهند الحارثي وعبد الله القباني ومحمد الشمري وعمر الصيني وهمام سامي وفارس آل مدن”.