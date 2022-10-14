انطلاق منافسات بطولة “ليف قولف إنفايتيشونال جدة “

انطلقت اليوم ، منافسات بطولة “ليف قولف إنفايتيشونال جدة” والمقدمة من “روشن ” والتي ستستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر، على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبمشاركة 48 لاعباً من نخبة لاعبي القولف في العالم.

وسيتنافس اللاعبون على 54 حفرة، بجوائز مالية تُقدر ب 25 مليون دولار ،حيث ستقام البطولة الأولى من نوعها بنظام يمزج بين الجانب الجماعي والفردي، يتم خلالها تقسيم اللاعبين إلى 12 فريقًا يضم كل منها أربعة لاعبين، مع احتساب النتيجة المسجلة من قبل كل لاعب بشكل جماعي لتحديد الفريق الفائز وبشكل فردي لتحديد صاحب أفضل معدل ضربات مع نهاية البطولة .

يُذكر أن زوّار بطولة “ليف قولف إنفايتيشونال جدة المقدمة من روشن” سيحظون بتجربة مميزة تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة للحدث العالمي.