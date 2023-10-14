انطلاق منافسات سباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل في العُلا

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انطلقت اليوم منافسات سباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل في محافظة العلا، بتنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وإشراف الاتحاد السعودي للفروسية، بمشاركة 150 فارساً وفارسة.

‎ويتنافس الذين يسعون للظفر بكأس وزارة الرياضة ‎للقدرة والتحمل على مسافته 100 كم، على أربع مراحل 32,7 كم للمرحلة الأولى باللون الأحمر، فيما ستكون المرحلة الثانية باللون الأصفر 27,3 كم والمرحلتان الثالثة والرابعة باللون الأزرق 20 كم، حيث تبلغ جوائز السباق مليون ريال.

وتأتي استضافة العلا لسباقات القدرة والتحمل امتداداً للشراكة بين الاتحاد السعودي للفروسية والهيئة الملكية لمحافظة العلا، على تطوير الرياضات المختلفة لتصبح العلا وجهة عالمية لرياضات الفروسية، وغيرها من الرياضات الأخرى.