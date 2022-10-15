انطلاق منتدى الاستثمار «السعودي- الجنوب أفريقي»

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افتتح وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم السبت، أعمال منتدى الاستثمار “السعودي- الجنوب أفريقي”، بحضور المسؤولين في مجال الاستثمار من البلدين.
ومن المقرر أن تشمل أعمال المنتدى الذي يشارك فيه أيضًا ممثلي كبرى الشركات الخاصة في البلدين، جلسات لاستعراض المشاريع الكبرى في المملكة، ولقاءات حوارية في عدد من المجالات.
وبحسب وزارة الاستثمار، يعقد المنتدى أيضًا جلسات ثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.
فيما تعقد الوزارة، غدًا الأحد، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الجنوب أفريقي، بحضور المسؤولين الحكوميين من البلدين، ومشاركة كبرى الشركات الرائدة في البلدين وذلك لمناقشة أبرز مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
وتشهد العلاقات بين المملكة وجنوب أفريقيا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات (السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية).
وتتمثل أبرز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في “المجال العسكري، وقطاع التعدين، وقطاع الطاقة، وقطاع الزراعة”، حيث حظي التعاون في المجال العسكري باهتمام كبير من الجانبين، إذ يمثل هذا المجال ملفاً رئيساً للتعاون بين البلدين، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية، إذ تسعى المملكة إلى توطين ما يزيد على 50٪ من إنفاقها العسكري بحلول العام 2030، والاستفادة من الخبرات الجنوب أفريقية في هذا المجال.
وبحسب الإحصائيات، نما التبادل التجاري بين البلدين في العام 2021 مسجلاً 4.951 مليون دولار، حيث كان التبادل التجاري بين المملكة وجنوب أفريقيا متأثراً بجائحة كورونا العالمية في العام 2020 وسجل فقط 2.996 مليون دولار.
وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى جنوب أفريقيا (عام 2020) 8 مليارات ريال، وأهمها صادرات المنتجات المعدنية، اللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية، والأسمدة، بينما بلغت قيمة الواردات منها 3 مليارات ريال، وأهمها المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والفواكه، والسيارات وأجزاؤها، وخامات المعادن، وخبث ورماد، ومنتجات كيماوية عضوية، وسجل الميزان التجاري فائضاً لصالح المملكة بقيمة 5 مليارات ريال.
وتحرص المملكة على تنمية علاقاتها التجارية مع جمهورية جنوب أفريقيا، وتجسيداً لذلك افتتحت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في مايو 2022 ملحقية تجارية بمدينة جوهانسبرغ لتوسيع نطاق التعاون والعمل المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي فاقت قيمته الـ18 مليار ريال في العام 2021.