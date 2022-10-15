انطلاق منتدى الاستثمار «السعودي- الجنوب أفريقي»

وتتمثل أبرز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في “المجال العسكري، وقطاع التعدين، وقطاع الطاقة، وقطاع الزراعة”، حيث حظي التعاون في المجال العسكري باهتمام كبير من الجانبين، إذ يمثل هذا المجال ملفاً رئيساً للتعاون بين البلدين، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية، إذ تسعى المملكة إلى توطين ما يزيد على 50٪ من إنفاقها العسكري بحلول العام 2030، والاستفادة من الخبرات الجنوب أفريقية في هذا المجال.