انطلاق مهرجان أضحيتي 44 بمدينة بريدة عبر برامج متعددة

المناطق_واس

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، بمدينة الأنعام بمدينة بريدة، اليوم، فعاليات مهرجان “أضحيتي 44″، بالشراكة مع أمانة القصيم ومركز وقاء، والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية، ويستمر إلى الثاني عشر من الشهر الجاري.

وبيّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم أن الاستعدادات للمهرجان بدأت منذ وقت مبكر بتظافر الجهود من كافة القطاعات لتسهيل خدمة الباعة وتعزيز حركة البيع والشراء لقطاع الثروة الحيوانية، عبر تهيئة المواقع واستقبال أعداد قصوى من الأنعام والمتوقع وصولها للسوق لتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية للمنطقة، وأن مؤشر أسعار الأضاحي في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن مدينة الأنعام ببريدة اليوم، استقبلت 17,650 رأسًا من الماشية.

ويتضمن المهرجان عددًا من البرامج المصاحبة، منها مسابقة أوزان الأغنام والأبقار والجمال المحلية، وتقديم جوائز مجزية لأصحاب المواشي، بالإَضافة إلى إطلاق مبادرة دعم الشباب في نقل الأضاحي للمستهلكين داخل وخارج المنطقة من خلال رقم موحد لطلبات المشترين.