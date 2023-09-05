انطلاق مهرجان الأفلاج للتمور غداً

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أنهت اللجان العاملة في مهرجان الأفلاج للتمور واليسر الثاني، استعدادها لانطلاق فعاليات المهرجان مساء غد الأربعاء. ‏

وشهدت الأيام الماضية جهودًا متواصلة على مدار الساعة من اللجان العاملة بمتابعة وإشراف من محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم, حيث قام مكتب البيئة والمياه والزراعة بتهيئة خيمة تحوي 57 ركنًا لعرض 13 صنفاً من التمور تنتجها نخيل الأفلاج, أشهرها: الخلاص، والصقعي، والنبت، والصفري، والسري، والقطارة، وخلاصة فارس، وخلاص الشيوخ، وأم قوز، والهلالي، والمجدول، والشيشي, بالاضافة إلى عروض اليسر والعسل.

وقامت بلدية الأفلاج بتهيئة الطرقات وتشييد خيمة ضيافة في موقع المهرجان لاستقبال الزوار وموقع لعروض الأسر المنتجة، بالإضافة إلى مسرح للطفل يصاحب فعاليات المهرجان المسائية.

ويهدف المهرجان إلى إبراز قطاع تمور الأفلاج وجذب المزيد من القوة الشرائية حيث أكدت لجان المهرجان على الأسر المنتجة وعربات الفودترك أن تكون جميع عروض البيع من منتجات التمور فقط تشجيعًا لقطاع إنتاج وتصنيع التمور.