انطلاق مهرجان البُر السنوي في مركز “بلّسمر”

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انطلق – أمس – مهرجان البر السنوي في مركز بلّسمر ” 100 كم شمال أبها “، بمشاركة عدد من المزارعين الذين عرضوا أبرز المنتجات الزراعية التي يشتهر بها المركز، وذلك بمقر سوق الاثنين الشعبي.

واستمتع زوار المهرجان بتجربة المأكولات الشعبية المعدة من بر بلّسمر مثل ” المقرص” و”خبز الميفا” و”العريكة “، وعرض المزارعون كميات وفيرة من أبرز أنواع البر مثل “الصيب ” و” الهلبة” و ” القياض” التي شهدت إقبالا من الزوار.

ويعد مهرجان البُر ضمن أهم المهرجانات الزراعية المتنوعة التي تحتضنها منطقة عسير كل عام، كمهرجانات الفواكه الموسمية وتمر الصفري التي تسهم في دعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية وتشجيع المزارعين على تجويد منتجاتهم.