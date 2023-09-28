انطلاق مهرجان التمور في حائل

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل شهد وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عماد بن عيد الصبحي اليوم ، حفل انطلاق مهرجان تمور حائل 2023 والتي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، بحضور مدير فرع الوزارة أ. فهد الحسني، ويستمر لمدة اسبوع ،وذلك في مقر سوق التمور في المنطقة

.التجارية