انطلاق مهرجان التمور في حائل

المناطق_حائل
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل شهد وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عماد بن عيد الصبحي اليوم ، حفل انطلاق مهرجان تمور حائل 2023 والتي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، بحضور مدير فرع الوزارة أ. فهد الحسني، ويستمر لمدة اسبوع ،وذلك في مقر سوق التمور في المنطقة
.التجارية
ويشارك في المهرجان عدداً كبيراً من المزارعين لعرض منتجاتهم من أنواع التمور التي تشتهر فيها المنطقة, حيث يسعى إلى زيادة نطاق التسويق لتمور المنطقة، وجذب القوة الشرائية وتوسيع دائرتها وتهيئتها للمستهلك والمستثمر وتصديرها
.داخل وخارج المملكة