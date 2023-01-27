انطلاق مهرجان الحنيني السابع بعنيزة

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انطلق مهرجان الحنيني السابع بعنيزة، أمس، الذي تنظمه الغرفة التجارية بعنيزة بسوق المسوكف التراثي – الذي يستمر 10 أيام.

ويهدف المهرجان إلى دعم الأسر المنتجة وبلورة الفكر الاقتصادي لديهن وفتح نوافذ تسويقية جديدة لمنتجاتهن ودعم رواد الأعمال من الشباب والفتيات .

وأوضح المدير التفيذي للمهرجان علي بن سليمان العيد أن مشروع الحنيني تحول إلى واقع حي ومشروع وطني يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي ، مبيناً أن منح الفرص للأسر المنتجة ورواد الأعمال من الشباب والفتيات من أولويات اهتمامات غرفة عنيزة، ومهرجان الحنيني أحد الأدوات التي تسعى الغرفة من خلالها لأن يكون الانطلاقة التجارية للحرفيات في صناعة هذه المأكولات الشعبية الشهيرة، وصقل مهارات سيدات الأعمال وتأهيلهن بكل ما يلزمهن للدفع بهن إلى سوق العمل الحر المليء بالفرص الاستثمارية.