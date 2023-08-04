انطلاق مهرجان العسل الدولي الخامس عشر بالباحة

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انطلق مهرجان العسل الدولي بنسخته الخامسة عشر بمنطقة الباحة الليلة، بمشاركة 120 عارضاً من داخل وخارج المملكة, وذلك بجوار مقر جمعية النحالين بمحافظة بلجرشي.

ونوه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة المهندس فهد الزهراني في كلمة له بأهمية المهرجانات الزراعية؛ لما لهما من دور في تسويق المنتجات الزراعية، ورفع مستوى الدخل للمزارعين والنحالين، والتعريف بالمنتجات الزراعية والنحلية المحلية.

وأكد أن جميع الأعسال المعروضة فُحصت قبيل عرضها في المهرجان، بالإضافة إلى فحصها بشكل دوري ومستمر لضمان جودتها.

ويضم المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة، كما سيقام خلال المهرجان مؤتمر دولي آسيوي للنحالين، يقدم ما يزيد عن 150 ورقة علمية، ويمتد من السابع من أغسطس الجاري ولمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 40 دولة من جميع أنحاء العالم.