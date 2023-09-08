انطلاق مهرجان العلا للتمور في نسخته الرابعة

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انطلق مهرجان العلا للتمور، اليوم الجمعة، في نسخته الرابعة، تحت شعار “ذوق فخرنا”، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

ويستمر المهرجان على مدار يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ابتداء من اليوم وحتى 11 نوفمبر القادم.

ويهدف المهرجان إلى خلق تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ وفق ما تنص عليه “رؤية العلا” المتماشية مع “رؤية المملكة 2030” الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.

المهرجان يقام على مرحلتين، تُخصص الأولى في الفترة الصباحية للمزاد التجاري من 8 سبتمبر إلى 28 أكتوبر، من خلال “المزاد” من الساعة السادسة وحتى التاسعة صباحًا، في موقع المزاد الجديد بحي العزيزية، وستخصص المرحلة الثانية خلال الفترة المسائية لسوق التمور، الذي يقام في “سوق المنشية” ابتداء من 13 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر، من الخامسة عصرًا وحتى الحادية عشر مساءً.