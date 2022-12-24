انطلاق مهرجان المجاردة الشتوي الرابع ” شتانا غير “

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، دشن محافظ المجاردة المكلف ثامر بن نايف المرزوقي مساء أمس حفل افتتاح فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي الرابع لهذا العام، تحت شعار ” شتانا غير “.

واشتمل حفل الافتتاح على مساجلة شعرية بين كل من الشاعر صالح بن جراد الشهري والشاعر محبوب بن فهيد القرني، وتقديم عرض مرئي عن محافظة المجاردة ومعالمها السياحية ومكامن الجمال فيها، إلى جانب تقديم أمسية شعرية للشاعر أحمد المعربي.

واختتم حفل الافتتاح بعدد من اللوحات وطنية في أوبريت ” مزيونة التهم” بمشاركة فرقة المجاردة الشعبية، ثم شاهد الحضور عروض الضوء والألعاب النارية التي أضاءت سماء المحافظة.