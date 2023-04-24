انطلاق “مهرجان المفاريد” للعام 2023 م بنسخته الثانية بميدان الهجن في حائل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، انطلق اليوم في ميدان الهجن بالمنطقة “مهرجان المفاريد” للعام 2023 م بنسخته الثانية، بدعم من رجل الأعمال بندر بن محمد الزومان الهاجري، لفئة البكار والقعدان المفاريد .

وتكوّن السباق من (30) شوطاً عبارة عن (8 ) أشواط مسافة كل شوط منها (2) كم و(22) شوطاً مسافة كل شوط منها (1.5) كم، وشملت الجوائز المقدمة لهذا المهرجان سيارتين من نوع “مازدا” موديل 2023 م، ومبلغاً مالياً يبلغ 70 ألف ريال، ورموزاً عبارة عن دروع تذكارية وأوشحة بمبلغ (50) ألف من رئيس الميدان بالمنطقة.

وشهد نيابة عن سمو أمير المنطقة وكيل الإمارة المساعد للحقوق عبدالرحمن بن حمود العبيد حفل توزيع الجوائز بحضور رئيس الميدان فهد بن عبدالله الجروح .