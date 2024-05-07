انطلاق مهرجان المنتجات الزراعية الثالث في ضباء بمشاركة أكثر من 24 مزارعاً

المناطق- تبوك

انطلق بمحافظة ضباء اليوم مهرجان المنتجات الزراعية الثالث ، الذي دشنه سعادة محافظ ضباء الأستاذ محمود بن حسين الحربي، بمشاركة أكثر من 24 مزارعاً في المحافظة وعدد من الجهات الحكومية والغير ربحية ، وذلك في الكورنيش الشمالي بالمحافظة .

ويأتي المهرجان الذي ينفذه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بمكتب ضباء ويستمر لمدة أربعة أيام:” إستمراراً لتحقيق أهداف الوزارة التي تسعى من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات إلى مساعدة المزارعين بفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم الزراعية لاسيما المنتجات الصيفية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المهرجان سيعرض أجود أصناف المنتجات الزراعية ومايستخرج منها من منتجات تحويلية ، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات لكافة مزارعين المنطقة ، نظراً لما تمثله منتجاتهم من أهمية كبيرة سواء كناحية إقتصادية أو صحية بما تحمله من فوائد غذائية كبيرة .

ودعا المهندس “الرويلي” جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة لزيارة المهرجان والإطلاع على مايقدم من منتجات طواله أيامه التي تبدأ فيه الفعاليات من الساعة الخامسة عصراً وتغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً .