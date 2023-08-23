انطلاق مهرجان سكرية المذنب الحمراء في نسخته السادسة

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انطلق مهرجان سكرية المذنب الحمراء في نسخته السادسة أمس، بمجموعة من الفعاليات التي تعنى بالتمور ومشتقاتها، والمقام في السوق المركزي للخضار والتمور بالمحافظة، بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة بالشراكة مع غرفة القصيم التجارية وبلدية محافظة المذنب.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أن هذه المهرجانات تعد إحدى وسائل التسويق الزراعي التي عمدت إليها الوزارة ضمن برامج دعمها لتسويق منتجات المزارعين، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المتواصل في إقامة مثل هذه المهرجانات التي تسهم بشكل رئيسي في تأصيل ونجاح كافة المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور المحلية في المحافظة.