انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة بالطائف

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انطلقت اليوم منافسات الأشواط التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن 2023 في نسخته الخامسة، الذي يقام على ميدان الطائف لسباقات الهجن.

وخصصت منافسات اليوم في الفترة الصباحية، لسن المفاريد “بكار– قعدان ” عام لمسافة 2 كم، حيث شهدت تنافس عدد كبير من الهجن، للفوز بالأشواط التمهيدية في يومها الأول البالغ عددها 22 شوطاً، فيما حققت المطية ” جالوت” لمالكها عبدالله حمد المنصور، أفضل توقيت ب 2,57 دقيقة بعد حصولها على المركز الأول بالشوط الرابع .

كما حققت المطية ” متعب ” لمالكها سالم محمد المري المركز الأول بالشوط العاشر ولقب الأسرع توقيتًا بـ 3,10 دقائق، في الأشواط التمهيدية للفترة المسائية لفئة المفاريد لمسافة 2كم ، بينما جاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط ( 20 ) المسائية على النحو التالي:

“مذيار” لمالكها جويان الدوسري، ” الصايد” لناجي مسفر العجمي، “جلمودة” لعبيد الدوسري، “الناوي” لعلي آل عامر، “جمهورية ” لمانع بن فرج آل رزق، “مرضي” لهادي صالح آل رزق، “الريم” لمالكها حابس الشمري، “قرهود ” لعلي حمد المري، “جود” لمحمد بخيت المقارح، “متعب” لسالم محمد المري

، “قمه” لخالد ناصر الهاجري، “رمز” لفالح باني الدوسري، “سيوف” لحمد محمد المري، ” سياف” لمحسن ذيب اليامي، “تيم” لمحمد مسعد الصيعري، ” متعب” لسالم جابر المري، “ليالي” لفهد خيران العجمي، “شلهوب ” لمحمد علي المري، “الاتحادية ” لسالم الرملي العامري، ” معزة” لمالكها ريان صالح الصيعري.

يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أعلن عن تفاصيل البرنامج الزمني للمهرجان، حيث يقام السباق التمهيدي خلال الفترة من 1 – 12 أغسطس، ويشهد 350 شوطاً لفئات ” مفاريد , حقايق , لقايا , جذاع , ثنايا , حيل وزمول “، فيما ينطلق السباق النهائي في الـ 28 من أغسطس ويستمر لـ 11 يوماً.