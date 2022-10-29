انطلاق ورش عمل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي والابتكار في جازان

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انطلقت اليوم فعاليات ورش العمل المتخصصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي و الابتكار “إبداع 2023″، وتنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بمشاركة 60 طالبا وطالبة من الموهوبين والموهوبات عبر مشاريعهم وبحوثهم العلمية، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.

واستهدفت ورش العمل الطلاب والطالبات بموضوعات متخصصة حول أدوات الابتكار من خلال بحث الفرص والتحديات وطرح الأفكار الجديدة والتطوير والاختبار والتنفيذ وتعزيز وتنمية الابتكارات، والتعريف بآلية تقديم المشروع العلمي.

واستعرض الطلاب والطالبات المشاركين من مكاتب التعليم مشروعاتهم البحثية التي تنوعت بين البحوث العلمية والابتكارات ضمن 21 مجالًا علميًا من أهمها الطاقة المتجددة و الأمن المائي و علم النبات والكيمياء وعلم المواد وعلم البيانات و الأمن السيبراني و هندسة الجينوم وغيرها.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بجولات للجنة الأخلاقيات العلمية ودعم المشاريع وتحكيم ودعم المشاريع من قبل مختصين من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.