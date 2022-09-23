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انعقاد اجتماع رؤساء أركان الدول الأعضاء في مجموعة الخمسة بالنيجر

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 23 سبتمبر 2022 - 4:35 صباحًا

المناطق_واس

انعقدت في العاصمة النيجرية نيامي أعمال اجتماع رؤساء أركان الدول الأعضاء في مجموعة الخمسة التي تضم بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد.
ويهدف اجتماع لجنة الدفاع والأمن إلى التشاور وإعادة بلورة ومواصلة الجهود المشتركة لمكافحة التهديدات العابرة للحدود بعد انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس ومن القوة المشتركة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة قضايا من بينها مستوى جاهزية الوحدات العسكرية المشاركة في مجموعة دول الساحل الخمس، إضافة إلى مساهمة الدول الأعضاء في كلية الدفاع لهذه المجموعة. وناقش المجتمعون أيضا الموضوعات التي أعدها الخبراء وتقارير لجنة الدفاع والأمن.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 23 سبتمبر 2022 - 4:35 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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