انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للتنمية الصناعية العربية في الرباط

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افتتحت بالعاصمة المغربية الرباط أمس، أعمال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للتنمية الصناعية، الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بمشاركة ممثلي 12 دولة عربية.

وأشار المدير العام للمنظمة عادل الصقر في كلمته الافتتاحية لهذا الملتقى، إلى أدوار المنظمة المتمثلة في الارتقاء بالقطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستـدامة في الدول العربية، ومواكبة التطورات العالمية نحو التحول التكنولوجي والرقمي وما تفرضه من تحديات.

ويهدف الاجتماع تعزيز وتدعيم التعاون القائم بين الدول العربية في مجالات التنمية الصناعية، وإتاحة الفرصة إلى مزيد من الحوار والتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول الموضوعات والقضايا ذات الأولوية، وعرض التجارب العربية ذات العلاقة بخطط وبرامج واستراتيجيات التنمية الصناعية.