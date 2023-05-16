انعقاد “مؤتمر التعاون والتكامل الاستراتيجي الثاني في التحول الرقمي”

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بمشاركة 63 جهة حكومية وحضور العديد من الشخصيات البارزة ووسائل الإعلام،، نظمت شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات والاستشارات (RMG) مؤتمرا، بعنوان “مؤتمر التعاون والتكامل الاستراتيجي في التحول الرقمي” بنسخته الثانية، وذلك بهدف تعزيز فرص التعاون والتكامل الإستراتيجي الرقمي بين الجهات الحكومية.

يهدف المؤتمر إلى الاستجابة لمتطلبات قياس التحول الرقمي الحكومي الحادي عشر (2023) الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، عبر تمكين الجهات المشاركة من تطوير منهجية وخطة عمل مشتركة لتحقيق متطلبات التعاون والتكامل الرقمي.

وتناول المؤتمر خلال جلساته، عدداً من المحاور المرتبطة بالتحول الرقمي الحكومي، كالتعريف بمفهوم التكامل الرقمي الحكومي وأثره في رفع كفاءة الخدمات الرقمية والتي تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) وتحسين ترتيب المملكة العربية السعودية بالنسبة لمؤشر الحكومة الإلكترونية العالمي (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة.

وتطرق المؤتمر كذلك إلى الحديث عن أفضل الممارسات لبناء بيئة عمل رقمية متكاملة عبر تبادل الخبرات بين الجهات، وإبراز أهمية التعاون والتكامل الإستراتيجي بين الجهات الحكومية، لتمكين التحول الرقمي على المستوى الوطني.

ودار النقاش في المؤتمر بين المشاركين حول تحديات التكامل الرقمي الحكومي التي تواجهها الجهات، والإجراءات التي يجب اتباعها وتجنبها.

في المقابل، تناول المؤتمر أيضاً أهمية إجراءات العمل في تفعيل التكامل الرقمي الحكومي، حيث توفر هذه الإجراءات الأساليب والأدوات اللازمة لتحديث وتحسين الكفاءة والجودة، وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى تحسين التخطيط والتنظيم.

إضافة إلى ما سبق، تخلل المؤتمر أيضاً جلسات حوارية وورشتا عمل تضمنتا عرض الخبرات الناجحة في التحول الرقمي وتبادل وجهات النظر وتقديم استشارات للمشاركين، لمساعدتهم على التعامل مع تحديات التكامل والتعاون الرقمي.

يُذكر أن شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات والاستشارات (RMG) ، هي شركة وطنية استشارية رائدة في المملكة والمنطقة، تقدم خدماتها في مجالات التحول الرقمي والبنية المؤسسية وإدارة البيانات والحوكمة والأمن السيبراني وأنظمة الجودة والتميز المؤسسي واستمرارية الأعمال، وتساعد الجهات على اجتياز قياس التحول الرقمي الحكومي، في مختلف القطاعات؛ سعيًا منها لتسريع التحول الرقمي في المملكة والمنطقة.