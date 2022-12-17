فيديو| تحطم أضخم حوض أسماك أسطواني في العالم

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انفجر حوض أسماك ضخم يبلغ ارتفاعه نحو 12 مترا في بهو أحد فنادق برلين الفخمة، مما أدى إلى تدفق أكثر من مليون لتر من المياه مع الأسماك التي كانت تحويها ووقوع جريحين، على ما أعلنت الشرطة وعناصر الإنقاذ اليوم.

ويصف الموقع الالكتروني لـ”أكوا دوم” حوض الأسماك هذا بأنه “أكبر حوض أسطواني في العالم”.

وتحطمت جدران الحوض الزجاجية لأسباب لا تزال غير معروفة عند الساعة 5:50 بالتوقيت المحلي (4:50 بتوقيت جرينتش)، بحسب الشرطة وعناصر الإنقاذ.

وفضلا عن الأضرار الناجمة عن تسرب المياه، أوقع الانفجار جريحين أُصيبا بشظايا ونقلا إلى المستشفى للمعالجة، وفقا لـ”الفرنسية”.

وكان حوض الأسماك الأسطواني الشكل والموجود في بهو فندق “راديسون بلو”، يحوي أكثر من مليون لتر من المياه مع حوالى 1500 سمكة استوائية.