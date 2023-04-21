انفجار صاروخ “ستارشيب” عقب إطلاقه.. و”ماسك”: عملية ناجحة

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انفجر صاروخ “ستار شيب” الذي طورته شركة سبيس إكس لرحلات الفضاء في الولايات المتحدة، بعد تعذر انفصاله في المرحلة الأولى دون توضيح السبب.

وقال صاحب الشركة الملياردير إيلون ماسك: إن حادثة انفجار الصاروخ لا تمثل فشلا للشركة معتبراً أن الإطلاق بحد ذاته كان نجاحا كبيرا.

وتعد هذه المحاولة الثانية لـ”سبايس إكس” لإطلاق صاروخها “ستارشيب” الأكبر والأقوى عالمياً لرحلات القمر والمريخ، بعد تأجيل المحاولة التجريبية الأولى بسبب مشكلة فنية.

وكان الصاروخ العملاق أقلع صباح اليوم الخميس من قاعدة “ستاربايس” للفضاء في أقصى جنوب تكساس الأميركية.