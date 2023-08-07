انفجار ضخم يهز ولاية كوجالي التركية… فيديو

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تعرض ميناء ديرينس في ولاية كوجالي التركية، لانفجار ضخم، في وقت مبكر من اليوم الاثنين.
وتوافدت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى منطقة الانفجار وقت وقوعه، بينما لم تتضح حتى الآن أسباب الانفجار، ولا توجد تقارير رسمية عن وقوع ضحايا، وفقا لشبكة “تركيا الآن”.
بينما أفادت وسائل إعلام تركية أخرى، أن الانفجار وقع في صومعة مجلس الحبوب التركي بالقرب من ميناء ديرينس في ولاية كوجالي، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص، اثنان منهم في حالة خطرة، ولا يوجد أحد تحت الأنقاض، وفقا لموقع “صباح” التركي.
وأفاد مسؤول محلي أنه يتم في الوقت الحالي، بذل كل الجهود الممكنة للسيطرة على الوضع، وضمان سلامة الجميع، مناشدا السكان بتجنب المنطقة، لحين تلقي إشعار آخر.
وبحسب بعض التقارير الأولية، فإن سبب الانفجار في ميناء ديرينس، قد يكون ناجما عن تسرب لمواد كيميائية أو وقود في المنطقة.