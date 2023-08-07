انفجار ضخم يهز ولاية كوجالي التركية… فيديو

بينما أفادت وسائل إعلام تركية أخرى، أن الانفجار وقع في صومعة مجلس الحبوب التركي بالقرب من ميناء ديرينس في ولاية كوجالي، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص، اثنان منهم في حالة خطرة، ولا يوجد أحد تحت الأنقاض، وفقا لموقع “صباح” التركي.