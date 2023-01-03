انفجار يستهدف موكباً في نيجيريا ويوقع 4 قتلى

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أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم، مقتل أربعة من رجال الأمن في انفجار سيارة مفخخة استهدف مسؤولاً حكومياً سابقاً جنوب شرقي نيجيريا.

وقال مفوض الشرطة محمد باردي إن ثلاثة من عناصر الشرطة ومسؤولاً شبه عسكري قُتلوا في هجوم بولاية إيمو على موكب يقل الحاكم السابق إكيدي أوهاكيم.

وأضاف: «لقد نُصب كمين للرجل (اوهاكيم) وتمكن من المناورة والهرب، وقُتل أربعة من رجال الأمن في سيارة مختلفة، وكان الهجوم انتكاسة مؤسفة لجهود الحكومة في استعادة السلم في بعض الولايات التي ابتليت بالصراع في جنوب شرق نيجيريا».

ويشهد جنوب شرقي نيجيريا تصعيداً في الهجمات العنيفة في السنوات الأخيرة، وعادة ما توجه أصابع الاتهام فيها إلى انفصاليين يحاولون الانشقاق عن الدولة الواقعة غرب إفريقيا لتأسيس دولة مستقلة.

الانفصاليون، الذين يعرّفون أنفسهم باسم سكان بيافرا الأصليين، ازدادوا عنفاً وسط دعوات لإجراء استفتاء.

وعادة ما استهدفت هجماتهم أشخاصاً بارزين ومسؤولي أمن في جنوب شرق نيجيريا.

وقالت السلطات إنها بدأت بحثاً ومطاردة للمهاجمين.

وأثار الهجوم مخاوف بين السكان المحليين الذين يشعرون بقلق إزاء تهديد الأمن في المنطقة خلال انتخابات الرئاسة الوطنية في فبراير.

جاء العنف بعد شهور على نصب كمين لنائب برلماني في ولاية أنمبرة جنوب شرق نيجيريا الذي قتل أربعة من أفراد الشرطة في سبتمبر.

وبعد ذلك الهجوم، أعرب الرئيس النيجيري محمد بخاري عن قلقه البالغ بشأن المنطقة المضطربة.