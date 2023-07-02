انفجار يودي بحياة طفلة في الأردن

وقال مدير مستشفى النديم الحكومي في مادبا، الدكتور بهاء الدين الحلالمة، إن طفلة متوفية وأخرى مصابة وصلتا إلى المستشفى إثر انفجار جسم غريب في منطقة حمرة ماعين بالمحافظة.

وأضاف الحلالمة أنه جرى إدخال المصابة إلى غرفة العمليات.

وأوضح الدكتور مصعب الداود الطبيب المناوب في قسم الطوارئ بالمستشفى لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الطفلة المصابة التي وصلت لقسم الطوارئ كانت حالتها العامة متوسطة.

وأكد أنه تم إسعافها وإجراء اللازم فور وصولها المستشفى لتصبح جاهزة للدخول إلى غرفة العمليات، مؤكدا أنها ستخضع لبعض العمليات.

وأشار الداود أن فرص عودتها للحياة بشكل طبيعي كبيرة، وذلك لأنها أسعفت بشكل صحيح وتم إدخالها إلى غرفة العمليات بسرعة.