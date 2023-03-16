إنقاذ مواطن من بتر ساقه بمستشفى الملك خالد بتبوك

المناطق- تبوك

تمكن بفضل الله فريق طبي في قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك خالد بتبوك من إنقاذ مواطن في العقد السادس من العمر وذلك بعمل قسطرة لأول مره بمنطقة تبوك دون فتح جراحي استخدم فيه بالون قسطرة حيث وصل الى طوارئ المستشفى تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وعلى الفور تم إدخاله لغرفة العمليات .

وأكد الفريق الطبي المعالج بأن المريض مصاب بالسكر وصل الى طوارئ المستشفى وهو يعاني قصور شديد في التروية الدموية للطرف السفلي الأيمن والتي تؤدي إلى بتر الساق لأسمح الله اذا لم تتم معالجته على الفور حيث قام الفريق الطبي من قسم الاوعية الدموية بأجراء العملية عن طريق القسطرة بدل الفتح الجراحي وادخل بالون قسطرة خاص (Drug Eluted Ballon) وبفضل من الله تكّللت بالنجاح ولله الحمد مع ظهور كامل للنبض بالطرف السفلي الأيمن حيث استغرق اجراء العملية اكثر من ساعه وخرج المريض وهو يتمتع بصحة جيدة