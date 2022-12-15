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انقطاع الكهرباء “بشكل كامل” عن خيرسون جراء القصف

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 ديسمبر 2022 - 3:40 مساءً

المناطق_وكالات

انقطعت الكهرباء “بشكل كامل”، الخميس، عن مدينة خيرسون الأوكرانية، التي استعادتها مؤخرا كييف من القوات الروسية، بسبب “قصف قوي استهدف بنيتها التحتية الأساسية”، وفق ما أعلن حاكم المنطقة، ياروسلاف يانوشيفيتش.

وقال ياروسلاف يانوشيفيتش عبر تلغرام: “الكهرباء مقطوعة بشكل كامل عن خيرسون”.

ونوه الحاكم إلى “استمرار قصف قوي على موقع بنية تحتية أساسية”، في حيّ بالمدينة الكبرى الواقعة في جنوب البلاد، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت القوات الأوكرانية قد استعادت خيرسون، الشهر الماضي، بعد انسحاب القوات الروسية منها.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 ديسمبر 2022 - 3:40 مساءً
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