انقلاب النيجر.. بلينكن يوجه هذه التهمة لفاغنر

ولقي انقلاب 26 يوليو الذي أطاح الرئيس محمد بازوم، إدانة دول غربية عدة أبرزها فرنسا.

في المقابل، أيدته دول مجاورة الانقلابيين، منها مالي التي تستضيف عناصر من “فاغنر” على أراضيها.

وقال بلينكن في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي”، الثلاثاء: “أعتقد أن ما حصل ويستمر في الحصول في النيجر، لم تحرّض عليه روسيا أو فاغنر، لكنّهم يحاولون استغلال الأمر، ونحن نرى مشهدا مكررا لما حصل في بلدان أخرى حيث لم يجلبوا سوى الأمور السيئة”.