اهتمام عالمي بالجولة السياحية الثانية لـ ليونيل ميسي بالسعودية.. ومشاهد توثق استمتاعه بالوجهات السياحية في الرياض (فيديو)

برز اهتمام عالمي بالجولة السياحية في السعودية للمرة الثانية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصة بعد شيوع أنباء حول فرض عقوبات عليه من قبل فريقه الفرنسي باريس جيرمان، وذلك عقب تغيب ميسي عن أحد التمارين.

وقد تغيب ميسي عن التمارين مع فريقه بسبب ارتباطه بجولة سياحية في السعودية التي رحبت بمقدمه ودعوته للاستمتاع بوجهاتها الفريدة.

يذكر أن جولة ميسي السياحية في السعودية شملت العديد من المعالم السياحية أبرزها حي الطريف التاريخي، وبوليارد رياض ستي، بالإضافة لمنطقة فيا رياض التي تعتبر من أحدث المناطق الترفيهية في الرياض.