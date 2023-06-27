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بأبسط الكلمات .. حاج باكستاني يعبر عن مشاعره

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 27 يونيو 2023 - 10:34 صباحًا

عبر “حاج باكستاني” عن مدى سعادته بوجوده في مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج.

وقال عبر مقطع فيديو نشرته “الإخبارية”، إنه يشعر بالسعادة والسرور، لتواجده في الأراضي المقدسة لأداء الركن الأعظم.

وأشاد بالجهود المبذولة من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام، من توفر مركبات نقل متميزة، بالإضافة إلى الخدمات الطبية والغذائية التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 27 يونيو 2023 - 10:34 صباحًا
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Ahmed Maher

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