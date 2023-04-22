بأقدام صلاح.. ليفربول يحقق فوز مثير على نوتنجهام بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، الفوز على ضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة (3-2)، ضمن مباريات الجولة 32، من منافسات الدوري الإنجليزي.

وخاض ليفربول المباراة، بعدما حقق فوز كبير على ليدز يونايتد بنتيجة (6-1)، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، على ملعب إيلاند رود.

وبعد الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 53، في المركز السابع بفارق 3 نقاط عن توتنهام الخامس، وبالأخص المركز المؤهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

أحداث المباراة:

أحرز البرتغالي ديوجو جوتا أول أهداف المباراة، لصالح ليفربول في الدقيقة 47، وتعادل نيكو ويليامز سريعا لصالح نوتنجهام فورست في الدقيقة 51.

وتقدم جوتا مرة ثانية للريدز بعد عرضية روبرتسون المثالية في الدقيقة 55، ولكن في الدقيقة 67، أحرز مورجان جيبس وايت أحد أفضل أهداف الجولة لصالح نوتنجهام في الدقيقة 67.

واختتم المصري محمد صلاح أهداف المباراة في الدقيقة 70، ليحقق ليفربول فوزا مثيرا يقربه أكثر من مراكز التأهل الأوروبية.